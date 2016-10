Unfälle

Kamin geborsten: Drei Geburtstagsgäste verletzt

Herumfliegende Steinteile eines geborstenen Kamins haben drei Geburtstagsgäste auf einer Feier in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) verletzt. Aus einem defekten Rohr war zuvor Wasser in den Kamin gelangt, wie ein Polizist in der Nacht zu Donnerstag sagte.