Kabinett: zügige Umsetzung für Nachtragshaushalt für 2018

Der Niedersächsische Landtag in Hannover. © Julian Stratenschulte/Archiv

Regierung

Die niedersächsische Landesregierung will zügig einen Nachtragshaushalt zur Finanzierung von beitragsfreien Kita-Plätzen und mehr Stellen für Lehrer und Polizisten auf den Weg bringen.

Hannover. Die zeitnahe Umsetzung beschloss das Kabinett am Dienstag in Hannover. In ihrem Koalitionsvertrag hatten SPD und CDU angekündigt, dass das erste und zweite Kindergartenjahr ab August 2018 für die Eltern gebührenfrei sein sollen. Geplant ist außerdem, 750 neue Polizisten einzustellen und 1000 Lehrerstellen zu schaffen. Zudem soll die Investitionsförderung für den Krippenausbau erhöht werden, um weitere 2500 Krippenplätze zu finanzieren. Ende Januar soll der Nachtragshaushalt dem Landtag vorgelegt werden, der dann darüber entscheidet.

dpa