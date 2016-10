Die Bremer Wissenschaftssenatorin, Eva Quante-Brandt (SPD). © Wolfgang Kumm/Archiv

Bildung

KMK: Gesprächen zur Integration von jungen Flüchtlingen

Die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) hat am Donnerstag in Bremen ihre zweitägigen Gespräche aufgenommen. Im Mittelpunkt steht das Thema Integration von jungen Flüchtlingen in Bildung und Ausbildung.