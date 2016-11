Kriminalität

Juwelier überfallen: Inhaber und Verkäufer bedroht

Zwei maskierte Täter haben am Dienstagabend einen Juwelier in Wittingen im Kreis Gifhorn überfallen. Sie bedrohten die Verkäuferin und den Inhaber mit einem Messer und erbeuteten 3000 Euro sowie Silberschmuck, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.