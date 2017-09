Die niedersächsische Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz. © Holger Hollemann/Archiv

Justizministerin ruft zu Kooperation gegen Online-Hetze auf

Niedersachsens Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz hat zu gemeinsamen Anstrengungen gegen Hasskommentare im Netz aufgerufen. "In der vermeintlichen Anonymität des Internets wird hemmungslos gehetzt, gepöbelt und zur Gewalt aufgerufen", sagte die Grünen-Politikerin am Montag bei einer Tagung in Hannover.