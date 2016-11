Terrorismus

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat die Festnahme von fünf IS-Verdächtigen als Erfolg für die Ermittlungsbehörden bezeichnet. "Das ist ein wichtiger Schlag gegen die extremistische Szene in Deutschland.

Berlin. Der Generalbundesanwalt ermittelt, weil der Verdacht besteht, dass es Verbindungen zum Islamischen Staat gibt", sagte Maas am Dienstag. Die Festnahmen zeigten, dass Ermittlungsbehörden wachsam seien und "sehr konsequent gegen Terrorverdächtige" vorgehen. Nach monatelangen Ermittlungen waren am frühen Dienstagmorgen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen fünf IS-Verdächtige verhaftet worden.

dpa