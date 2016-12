Unfälle

Junger Mann wohl mit Auto in Weser gestürzt

Ein junger Mann ist nach eigenen Angaben im niedersächsischen Brake mit einem Auto in die Weser gestürzt. Kurz nach Mitternacht wurde der 18-Jährige aus Wilhelmshaven um Hilfe rufend am Ufer gefunden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.