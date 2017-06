Ein Krankenwagen im Einsatz. © Arno Burgi/Archiv

Unfälle

Junger Mann kracht durch Dach von Ziegelei in Tiefe: Tot

Nach einer illegalen Klettertour auf dem Dach einer alten Ziegelei ist ein junger Mann in Bockhorn im Kreis Friesland gestorben. Wie die Polizei in Wilhelmshaven am Sonntag mitteilte, brach der 22-Jährige am frühen Samstagmorgen durch das Dach ein und fiel zehn Meter in die Tiefe.