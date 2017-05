Notfälle

Junger Mann ertrinkt im Silbersee in Langenhagen

In einem Badesee in der Nähe von Hannover ist ein 20 Jahre alter Mann ertrunken. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden Rettungskräfte am Montagabend zum Silbersee in Langenhagen alarmiert, weil Menschen, die in dem See schwammen, um Hilfe riefen.