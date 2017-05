Ein Rettungswagen. © Carsten Rehder/Archiv

Unfälle

Junger Mann bei Autounfall schwer verletzt

Ein junger Mann ist bei einem Autounfall in Westerstede (Landkreis Ammerland) schwer verletzt worden. Am Dienstagabend geriet ein 22-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen in den Gegenverkehr und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen anderen Wagen, wie die Polizei mitteilte.