Unfälle

Junger Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit einem Baum

Ein 18-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Aurich (Landkreis Aurich) gestorben. Wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte, kam der junge Mann am Ende einer Linkskurve von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.