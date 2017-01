Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. © Patrick Pleul/Archiv

Notfälle

Junge läuft aus Jugendhilfehaus davon: Wieder da

Ein neun Jahre alter Junge hat die Polizei am Montag in Celle in Atem gehalten. Er war aus einer Jugendhilfeeinrichtung davongelaufen. Die Polizei suchte den Jungen den ganzen Tag über, erst kurz vor 16 Uhr kehrte er dann freiwillig zurück.