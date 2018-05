Eine 31 Jahre alte Mutter von zwei Kindern hat in Munster den Diebstahl ihrer Gelbörse mit Dokumenten und 820 Euro Bargeld bei der Polizei angezeigt. Als sie erneut auf der Wache erschien, um sich eine Bescheinigung für die erneute Auszahlung von Sozialleistungen abzuholen, habe die Frau sich aber in Widersprüche verstrickt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.