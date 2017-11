Landtag

Junge Liberale sind nach Landtagswahl unzufrieden mit FDP

Mitglieder der Jungen Liberalen (Julis) in Niedersachsen fordern nach dem schwachen Abschneiden der FDP bei der Landtagswahl Konsequenzen. Das Wahlergebnis müsse "grundlegende strategische, personelle, organisatorische und inhaltliche Änderungen zur Folge haben", heißt es in einem Antragsentwurf für den Landeskongress der FDP-Jugendorganisation am kommenden Wochenende, der dem Politikjournal "Rundblick" vorliegt.