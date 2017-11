Junge Liberale: Parteien müssen neue Gesprächsfäden knüpfen

Parteien

Die Jungen Liberalen hadern mit dem angespannten Verhältnis der Parteien untereinander - und mit der Absage an eine Ampelkoalition durch die FDP. Falls die große Koalition scheitert, tritt der Parteinachwuchs für Verhandlungen mit der SPD und den Grünen ein.

Hannover. Der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen, Lars Alt, hat eine neue Gesprächskultur zwischen den Parteien in Niedersachsen gefordert. "Ich glaube, wir müssen anfangen, neue Brücken zu bauen", erklärte Alt am Samstag vor dem Landeskongress der FDP-Jugendorganisation in Hannover.

Das größte Problem in Niedersachsen sei das Miteinander der Parteien: Die Grüne hätten FDP und CDU vor der Wahl als "Hetzer" und "Menschenfeinde" bezeichnet, während die FDP das Verhalten des Ministerpräsidenten nach der Wahl als "heranwanzen" herabgewürdigt habe. Rot-Grün habe vor der Wahl jeden Gesprächsfaden verweigert, die FDP nach der Wahl. "Beides bringt Niedersachsen langfristig nicht voran", sagte Alt. Alle Parteien sollten in den kommenden fünf Jahren neue Gesprächsfäden knüpfen, um den "Reformstau" im Land zu beseitigen.

Alt kritisierte den Ausschluss einer Ampelkoalition durch die FDP vor der Wahl. Das habe der Partei jede Chance zur Gestaltung genommen. Künftig sollte nur noch der Landesparteitag als höchstes Beschlussgremium der Partei Koalitionsentscheidungen treffen dürfen. "Für den Fall, dass es zu keiner Koalition aus SPD und CDU komme, müssen die Freien Demokraten sich auf die demokratischen Sitten zurück besinnen und in ernsthafte Sondierungen mit SPD und Grünen eintreten", hieß es in einem am Samstagnachmittag verabschiedeten Beschluss. Einer Jamaika-Koalition in Niedersachsen aus CDU, FDP und Grünen erteilten die Jungliberalen allerdings eine Absage.

