Lars Alt, Landesvorsitzender der Jungen Liberalen in Niedersachsen. © Hauke-Christian Dittrich

Junge Liberale: Neue Gesprächskultur zwischen Parteien

Der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen, Lars Alt, hat eine neue Gesprächskultur zwischen den Parteien in Niedersachsen gefordert. "Ich glaube, wir müssen anfangen, neue Brücken zu bauen", erklärte Alt am Samstag vor dem Landeskongress der Jungliberalen in Hannover laut vorab verbreitetem Redemanuskript.