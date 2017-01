Streifenwagen. © Bernd Settnik/Archiv

Buntes

Junge Frau versteckt in BH gestohlene DVDs und Lautsprecher

In ihrem BH hat eine junge Frau in Celle umfangreiches Diebesgut versteckt. Die 21-Jährige wurde von einem Ladendetektiv in einem Kaufhaus erwischt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.