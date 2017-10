Preise

Die 18-jährige Maria-Isabel Kirmes aus Großenkneten im Landkreis Oldenburg ist mit einem Zivilcourage-Preis ausgezeichnet worden. Die junge Frau verhinderte, dass ein fünf Jahre altes Mädchen missbraucht wurde, hieß es in einer Mitteilung zum "XY Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen".

Berlin. Auch vier weitere jeweils mit 10 000 Euro dotierte Preise wurden am Dienstag in Berlin an couragierte Bürger verliehen. Die Auszeichnung wurde 2002 vom ZDF und der "Aktenzeichen XY... ungelöst"-Produktionsfirma Securitel ins Leben gerufen.

dpa