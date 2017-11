Der Künstler Julius von Bismarck. © Peter Steffen/Archiv

Ausstellungen

Julius von Bismarck bannt Naturgewalten

Zuckende Blitze, Waldbrände in Italien, Hurrikan-Schäden in Florida: Für die Ausstellung "Gewaltenteilung" in der Städtischen Galerie Wolfsburg hat sich der in Berlin lebende Künstler Julius von Bismarck mit der Wucht der Naturgewalten beschäftigt.