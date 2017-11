Julia Engelmann sieht sich nicht als Überfliegerin

Leute

Die Poetin Julia Engelmann hält sich selbst nicht für außergewöhnlich talentiert. "Ich kann auch ganz viele Sachen nicht", sagte die 25-Jährige der Nachrichtenagentur dpa.

Bremen. Engelmann hat in der Schule zwei Klassen übersprungen, mit 16 Abitur gemacht, zwei Jahre in einer TV-Serie mitgespielt und wurde dann Anfang 2014 mit einem Internet-Video von einem Poetry Slam-Auftritt berühmt. Seitdem hat die gebürtige Bremerin drei Gedichtbände veröffentlicht. Am 3. November erscheint ihr erstes Musikalbum. Ihr Beruf sei schon etwas besonders, sagt Engelmann, die sich selbst als Vollzeit-Poetin bezeichnet. Ansonsten fühle sie sich eher durchschnittlich und habe natürlich auch Schwächen: "Ich bin nicht so ein ordentlicher Mensch", gesteht sie.

dpa