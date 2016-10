Leute

Poetry-Slammerin Julia Engelmann hat ein zwiespältiges Verhältnis zu Facebook. "Ich lese das schon, habe niemanden, der zu Hause sitzt, die Rosinen rauspickt und mir dann gibt", sagte die 24-jährige Buchautorin in einem Interview dem Radiosender FFH.

Bad Vilbel. Über das soziale Netzwerk erhalte sie auch viel Unterstützung von ihren Fans. "Das ist superschön. Weil es zeigt, dass wir alle die gleichen Sorgen und Ängste haben. Das macht weniger einsam und macht frei." Trotzdem sei es ihr wichtig, morgens und abends offline zu sein und abzuschalten. "Ich denke einfach furchtbar gerne nach, interessiere mich für andere Menschen, was sie denken und machen. Bei sich selber sein, gut mit sich selber klar kommen, ist eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Sache im Leben", sagte sie im Interview.

Engelmann nimmt an Poetry-Slams teil, seit sie 17 Jahre alt ist. Zum Internet-Hit wurde sie im Jahr 2013, als ein Mitschnitt des 5. Bielefelder Hörsaal-Slams auf sozialen Netzwerken verbreitet und auf Youtube fast zehn Millionen Mal geklickt wurde. Seit Ende Oktober ist die ehemalige Psychologie-Studentin für ihr drittes Buch "Jetzt, Baby" wieder auf Deutschlandtour. Für Engelmann ist jeder Auftritt ein Highlight. "Bei mir darf man in der Show Fragen stellen. Ich mag das Publikum so gerne. Ich bekomme so viel schönes, wohlwollendes Feedback. Ich sehe gerne die Gesichter, es ist wie eine gemeinsame Geburtstagsparty." Abheben wolle sie trotz ihres Erfolges nicht. "Meine Haarfarbe umarmt mich nicht, wenn ich traurig bin. Ich denke, dass das Innere wichtiger wird. Menschen merken, erfolgreich und schön zu sein, das alleine macht nicht glücklich."

dpa