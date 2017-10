Unfälle

Jugendlicher nach Explosion schwer verletzt

Bei einer Explosion in Sarstedt im Landkreis Hildesheim ist ein 15-Jähriger schwer verletzt worden. Zeugenaussagen zufolge verursachten Chemikalien in der Hosentasche des Jugendlichen die Explosion am Mittwoch, teilte die Polizei am Donnerstag mit.