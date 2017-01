Ein Mann hält ein GPS-Gerät und einen «Cache». © Franz-Peter Tschauner/Archiv

Bildung

Jugendlichen mit Geochaching für Politik begeistern

Die Direktorin der neuen Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen, Ulrika Engler, will junge Leute auch mit Geocaching für Politik begeistern. Geplant sei ein Projekt zum Thema Menschenfeindlichkeit, sagte Engler der Deutschen Presse-Agentur. "Methodisch geht es darum, mit Geocaching mit jungen Leuten loszuziehen, bei dieser elektronischen Schnitzeljagd Caches zu entdecken und selbst anzulegen." Ziele könnten beispielsweise Stolpersteine sein, die an die Gräueltaten der NS-Zeit erinnern, aber auch Initiativen, die sich um die Integration von Flüchtlingen bemühen, sagte Engler.