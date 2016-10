Bahn

Jugendliche springen auf Güterzug in Lauenbrück

Zwei Jugendliche sind am Bahnhof Lauenbrück im Landkreis Rotenburg auf einen anfahrenden Güterzug gesprungen. Der Lokführer eines entgegenkommenden Metronoms beobachtete den Leichtsinn und stoppte den Güterzug per Notpfiff, wie der Sprecher der Polizeiinspektion Rotenburg, Heiner van der Werp, am Mittwoch mitteilte.