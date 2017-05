Justiz

Jugendforensik in Niedersachsen derzeit überbelegt

Die erste Jugendforensik in Niedersachsen ist rund ein Jahr nach ihrer Eröffnung überbelegt. Derzeit werden 25 jugendliche und heranwachsende Patienten in der Einrichtung auf dem Gelände der Karl-Jaspers-Klinik in Bad Zwischenahn (Kreis Ammerland) betreut, wie die Ärztliche Leiterin der Jugendforensik, Bettina Hackenbroch-Hicke sagte.