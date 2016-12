Flüchtlinge

Niedersachsens Jugendämter betreuen derzeit 5325 minderjährige Ausländer, die ohne ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind. Das sind rund 800 mehr als ein Jahr zuvor.

Hannover. Nach Angaben des Sozialministeriums in Hannover werden einige von ihnen am 1. Januar 2017 volljährig. Wie der "Spiegel" berichtete, notierten die Behörden bei vielen Flüchtlingen ohne Papiere, die 2015 ankamen, der Einfachheit halber den 1.1.1999 als Geburtstag. In Bayern sind es nach Angaben des Nachrichtenmagazins sogar 65 Prozent der dort lebenden allein eingereisten jungen Schutzsuchenden.

Bundesweit werden aktuell gut 64 000 unbegleitete Ausländer unter 18 Jahren von der Jugendhilfe begleitet. Das sind etwas weniger als vor einem Jahr. Seit November 2015 werden minderjährige wie erwachsene Asylbewerber nach einem bestimmten Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Wenn die jungen Flüchtlinge volljährig werden, fallen sie aus der von den Ländern finanzierten Jugendhilfe. Die dann für sie zuständigen Kommunen befürchten Mehrausgaben.

