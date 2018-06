Zu den Anne-Frank-Friedenstagen treffen sich Jugendliche aus Polen, Tschechien, den Niederlanden und Niedersachsen von diesem Sonntag an in Bergen. Unweit des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen, in dem Anne Frank starb, beschäftigen sich die jungen Leute mit Frieden und Freiheit in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, wie die Stadt Bergen mitteilte.