Hochschulen

Das American Jewish Committee hat sich in einem offenen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) besorgt über antisemitische Tendenzen in Niedersachsen gezeigt.

Hannover. Die Direktorin des Berliner Büros der Organisation nimmt unter anderem Anstoß an einer Ausstellung zur palästinensischen Vertreibung an der Uni Göttingen, die ursprünglich am 1. November eröffnet werden sollte. Nachdem auch vom Allgemeinen Studentenausschuss Kritik laut wurde, verschob die Universität die Eröffnung nun auf den 8. November.

Das American Jewish Committee nimmt in seinem Schreiben auch Bezug auf die Antisemitismus-Vorwürfe gegen die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim. Diese hatte ein Seminar zur Lage in Palästina nach massiver Kritik gestrichen. Außerdem wird der Fall eines Lehrers aus Oldenburg erwähnt, der sich in einer Boykott-Kampagne gegen Israel engagiert und darüber in einer Zeitung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft berichtet hatte.

Das AJC sieht in diesen Fällen eine besorgniserregende Entwicklung, die den deutsch-israelischen Beziehungen und dem Ansehen Niedersachsens Schaden zufügen könnte. Die jüdische Organisation schlug Weil daher ein Treffen vor, um zu erörtern, wie Judenhass und Israelfeindlichkeit in Niedersachsen eingedämmt werden könnten. Von der Staatskanzlei gab es dazu zunächst keine Stellungnahme.

Die Schau "Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948", die in Göttingen zu sehen sein soll, wird bereits seit 2008 an verschiedenen Orten in Deutschland gezeigt. "Vorwürfe, die Ausstellung sei antisemitisch, sind haltlos", hieß es in einer Stellungnahme der Uni. Auch die Veranstalterin, die Göttinger Arabistik-Professorin Irene Schneider, wies die Kritik zurück. "Es ist eine rein historische Ausstellung, es geht um den Moment, in dem sich die britische Kolonialmacht aus dem Gebiet zurückzog."

dpa