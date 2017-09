Josef-Hospital informiert über Schutzschirmverfahren

Gesundheit

Das Delmenhorster Josef-Hospital will seine Mitarbeiter am Freitagnachmittag über das angestrebte Schutzschirmverfahren informieren. Wie viele Stellen abgebaut werden, steht nach Angaben des Sprechers Christoph Schmale noch nicht fest. Zunächst müsse ein Sanierungskonzept erarbeitet werden, sagte er.

Delmenhorst. Mit dem Schutzschirmverfahren will die gemeinnützige GmbH eine Insolvenz verhindern. Derzeit verzeichnet das Josef-Hospital ein Defizit von drei Millionen Euro, bis Ende des Jahres könnte es dem Sprecher zufolge auf zehn Millionen Euro anwachsen. Zu den Gründen für das Minus zählt die rückläufige Zahl an Patienten. Am Klinikum Delmenhorst, das im vergangenen Jahr mit dem St. Josef-Stift fusioniert war, hatte der inzwischen verurteilte Ex-Pfleger Niels H. mehrere Patienten getötet. Das Josef-Hospital hat 340 Betten und beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter.

Mit dem Schutzschirmverfahren sollen vor allem zwei Gesellschaften des Josef-Hospitals saniert werden. Die Versorgung der Patienten sei nicht gefährdet, hieß es jüngst. Ein Schutzschirmverfahren soll in die Krise geratene Unternehmen vor dem Zugriff der Gläubiger schützen, ohne dass diese die Geschäfte einem Insolvenzverwalter überlassen müssen.

dpa