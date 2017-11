Jochen Lempert im Sprengel Museum

Ausstellungen

Unter dem Titel "Honeyguides" präsentiert das Sprengel Museum von diesem Mittwoch an Werke des Hamburger Biologen und Fotografen Jochen Lempert. Der 1958 in Moers geborene Künstler erforscht die Wechselverhältnisse zwischen Licht, Wasser, Erde, Luft und Lebewesen verschiedenster Gattungen.

Hannover. Lempert sei ein Dinosaurier der Fotokunst, teilten die Ausstellungsmacher am Montag mit. Er fotografiert analog und entwickelt seine Abzüge in der Dunkelkammer. In anderen Fällen legte er die Organismen direkt auf das Fotopapier oder auf Glasplatten zwischen Fotopapier und Lichtquelle. Die Schwarz-Weiß-Bilder hängen als luftgetrocknete, häufig leicht wellige Papiere an der Wand. Die Schau ist bis zum 18. Februar in Hannover zu sehen.

dpa