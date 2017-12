Museum Weserburg in Bremen 2015. © Ingo Wagner/Archiv

Museen

Janneke de Vries neue Weserburg-Direktorin in Bremen

Die Kunsthistorikerin Janneke de Vries ist zur neuen Direktorin des Museums Weserburg für moderne Kunst in Bremen berufen worden. Sie tritt zum 1. Oktober 2018 die Nachfolge von Peter Friese an, der in den Ruhestand geht, wie der Stiftungsrat der Weserburg am Donnerstag mitteilte.