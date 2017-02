Notfälle

Jagdpächter findet Männerleiche in See: Todesursache unklar

Ein Jagdpächter hat in einem Naturschutzgebiet bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) eine männliche Leiche gefunden. Er habe den Körper am Sonntagabend in einem Gewässer im Vallenmoor gesehen und Rettungskräfte alarmiert, sagte ein Polizeisprecher.