Notfälle

Die Identität einer in einem Naturschutzgebiet bei Bramsche im Kreis Osnabrück gefundenen Männerleiche ist geklärt. Es handele sich zweifelsfrei um einen seit Oktober 2016 vermissten Mann, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Osnabrück. Fremdverschulden werde als Todesursache ausgeschlossen. Das Auto des vermissten 39-Jährigen war bereits im Oktober in Bramsche-Malgarten an der Autobahn A1 gefunden worden. Der Mann war von Bad Essen nach Bramsche gefahren. Ein Jagdpächter fand die Leiche am Sonntagabend in einem Gewässer im Vallenmoor und alarmierte die Rettungskräfte. Taucher der Feuerwehr bargen den Körper aus dem Wasser.

dpa