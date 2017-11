Unfälle

Jäger stirbt durch Schuss: Hintergründe weiter unklar

Nach dem Fund eines toten Jägers bei Ballenstedt ist noch unklar, warum er ums Leben kam. Fest steht: Er starb an einer Schussverletzung. Das habe sich bei der Obduktion bestätigt, sagte ein Polizeisprecher in Magdeburg am Donnerstag.