Notfälle

Jäger aus Emsland stirbt in Ostdeutschland

Ein 61 Jahre alter Jäger aus dem Emsland ist in Prangendorf in Mecklenburg-Vorpommern tot gefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, lag die Leiche unter einem umgestürzten Hochsitz.