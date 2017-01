Parteien

Islamvertrag: Landesregierung sucht weiter Gespräch

Beim geplanten Staatsvertrag mit den Muslimen in Niedersachsen sucht die Landesregierung weiter das Gespräch mit Vertretern der muslimischen Verbände. Eine Regierungssprecherin betonte am Mittwoch in Hannover, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) lege großen Wert auf eine breite parlamentarische Mehrheit.