Extremismus

Islamistischen Gefährder: Mehrheit hat ausländische Wurzeln

Die Mehrheit der islamistischen Gefährder in Niedersachsen hat nach Angaben des Innenministeriums ausländische Wurzeln. Von den 35 Gefährdern, die ihren regelmäßigen Aufenthalt in Niedersachsen haben, besitzen 19 einen ausländischen Pass, 10 davon zusätzlich auch die deutsche Nationalität, teilte das Ministerium am Donnerstag auf eine FDP-Anfrage hin mit.