Vereinigung «Die wahre Religion» auch in Bremen verboten. © Christian Charisius

Extremismus

Islamisten-Razzia: Vereinigung auch in Bremen verboten

Die islamistische Vereinigung "Die wahre Religion" ist auch in Bremen verboten worden. Das Innenressort habe entsprechende Verbotsverfügungen des Bundesinnenministers in Bremen und Bremerhaven vollstreckt, sagte die Sprecherin des Innensenators Rose Gerdts-Schiffler am Dienstag.