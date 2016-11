Extremismus

Islamisten-Razzia: Sechs Durchsuchungen in Niedersachsen

Bei der Razzia gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat hat es in Niedersachsen am Dienstag Durchsuchungen an sechs Orten gegeben. Außerdem überreichten Beamte 15 Anhängern der radikal-salafistischen Vereinigung "Die wahre Religion" Verbotsverfügungen, mit denen ihnen weitere Koran-Verteilaktionen untersagt wurden.