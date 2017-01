Kunst

Die Berliner Künstlerin Isa Genzken erhält den Kaiserring 2017 der Stadt Goslar. Das hat Oberbürgermeister Oliver Junk (CDU) am Freitagabend beim Neujahrsempfang in der Goslarer Kaiserpfalz bekanntgegeben.

Goslar. Die in Berlin lebende Genzken gilt als eine der wichtigsten und einflussreichsten deutschen Künstlerinnen der Gegenwart. Sie soll den Kaiserring am 7. Oktober in Goslar entgegen nehmen.

Die 68-Jährige führe seit mehr als 30 Jahren "den internationalen Diskurs der Bildhauerei mit an", heißt es in der Begründung der Jury. "Ungeschönt, punkig, aber nie ohne Humor" zeige sie in ihren Fotografien, Installationen und Skulpturen "Umbrüche, Gegensätze, Gewalt und Brutalitäten unserer Gesellschaften" und ermögliche es dem Betrachter, "der Wahrheit ein Stück näher zu kommen".

Der Kaiserring - ein schlichter Goldring mit dem Bildnis des am 11. November 1050 in Goslar geborenen Kaisers Heinrich IV. - ist einer der weltweit bedeutendsten Preise für moderne Kunst. Er wird seit 1975 jährlich verliehen. Frühere Träger der undotierten Auszeichnung sind unter anderem Christo, Joseph Beuys, Max Ernst und Georg Baselitz.

Isa Genzken wurde 1968 in Bad Oldesloe geboren. Sie studierte in Hamburg, Köln, Berlin und Düsseldorf Malerei, Kunstgeschichte, Philosophie, Fotografie und Grafik. Ihre Werke wurden in zahlreichen Ausstellungen unter anderem in Chicago, Brüssel, Zürich, London und Wien gezeigt.

dpa