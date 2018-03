Ein Blaulicht der Polizei. © Rolf Vennenbernd/Archiv

Kriminalität

Iraner verletzt Landsmann lebensgefährlich

Ein 33-jähriger Iraner hat einen Landsmann während eines Deutschkurses in Bremen lebensgefährlich mit dem Messer verletzt. Der Verdächtige sei in den Unterrichtsraum gekommen und habe das 26 Jahre alte Opfer aufgefordert, mit nach draußen zu kommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.