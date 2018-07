Die Daten eines 74 Jahre alten Mannes aus Göttingen soll ein Betrüger für Bestellungen im Wert von fast 30 000 Euro missbraucht haben. Gegen den 51-Jährigen sei am Montag Anklage wegen gewerbsmäßigen Computerbetruges in 36 Fällen erhoben worden, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.