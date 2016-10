Das Blaulicht eines Funkstreifenwagens blinkt. © Jens Wolf/Archiv

Kriminalität

Internationale Drogen-Bande aufgeflogen

Die Polizei in Goslar und Braunschweig hat eine europaweit aktive, kriminelle Bande aufgedeckt. Bei Durchsuchungen in Goslar, Salzgitter, Langelsheim und Hamburg wurden am Wochenende mehrere Kilogramm Betäubungsmittel verschiedenster Art sichergestellt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.