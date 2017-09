Interesse an Briefwahl im Land Bremen wächst

Wahlen

Das Bremer Wahlamt verzeichnet zur Bundestagswahl großes Interesse an der Briefwahl. Bisher haben die Mitarbeiter in rund 76 000 Fällen Briefwahlunterlagen verschickt.

Bremen. Bei der vorigen Bundestagswahl waren es etwa 63 000, im Jahr 2009 knapp 58 000. "Es ist eine immense Materialschlacht. Wenn dieser Trend anhält, müssen wir uns bei der nächsten Wahl personell anders aufstellen", sagte Kreiswahlleiterin Carola Janssen am Mittwoch.

In der Stadt Bremen werden nach derzeitigem Stand etwa 19 Prozent der mehr als 395 000 Wahlberechtigten per Brief über den neuen Bundestag abstimmen. Auch in Bremerhaven ist die Zahl der Briefwahlanträge im Vergleich zu den vergangenen beiden Bundestagswahlen gestiegen. Bis Mittwoch haben dort 9600 der fast 83 000 Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen angefordert.

dpa