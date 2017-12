Kriminalität

Intercity-Fenster gesplittert: Polizei ermittelt

Wegen einer auf offener Strecke gesplitterten Fensterscheibe eines Intercitys ermittelt die Bundespolizei, ob auf den Zug geschossen wurde. Wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte, hatten Reisende kurz vor Osnabrück in dem aus Bremen kommenden Zug am Dienstagabend im letzten Waggon einen lauten Knall gehört und das Personal informiert.