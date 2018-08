Die Gandersheimer Domfestspiele werden in diesem Jahr nach Angaben von Intendant Achim Lenz mehr Besucher anlocken als in den Vorjahren. Bereits fünf Tage vor dem Ende der 60. Auflage des Festivals seien fast 47 000 Karten für die Vorstellungen auf der Bühne vor der Stiftskirche verkauft worden, teilte Lenz am Mittwoch mit.