Landtag

Institutsleiter schweigt im Ausschuss zur Vergabe-Affäre

Im Untersuchungsausschuss zur Vergabe-Affäre in Niedersachsen hat der Leiter eines Instituts aus Hannover die Aussage verweigert. Seine Anwältin erklärte am Dienstag zur Begründung, da die Staatsanwaltschaft in der Sache ermittele und das Verfahren noch nicht abgeschlossen sei, mache der Mann von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.