Wahlen

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) wird auf Bundesebene künftig eine aktivere Rolle im Wahlkampfteam von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz spielen.

Hannover. "Martin Schulz hat ihn gebeten, ein Positionspapier zur Innenpolitik zu schreiben", sagte am Dienstag die niedersächsische SPD-Fraktionschefin Johanne Modder am Rande einer Klausurtagung in Wilhelmshaven. "Der wird künftig ein bisschen mehr Arbeit als bisher haben." Pistorius, der sich in den vergangenen Wochen verstärkt zur Innenpolitik auf Bundesebene geäußert hatte, lehnte eine Stellungnahme dazu ab. "Zum jetzigen Zeitpunkt will ich mich dazu nicht äußern", sagte er der dpa.

dpa