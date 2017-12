Initiativen organisieren Feste und Freuden für Bedürftige

Kerzen leuchten zur Eröffnung des «Restaurant des Herzens» in Thüringen. © Martin Schutt/Archiv

Soziales

Mit feinem Essen, Geschenken und kostenlosen Dienstleistungen wollen Initiativen in Niedersachsen und Bremen armen Menschen in der Adventszeit eine Freude machen.

Hannover/Bremen/Oldenburg. So sind am Dienstag rund 800 Frauen und Männer, darunter viele Obdachlose, zur Veranstaltung "Dein Festmahl - ein Abend für Bedürftige" in eine Bremer Messehalle eingeladen. Geplant ist ein festliches Essen und ein Programm mit Gesang und Comedy, auch Spielzeug ist bereitgestellt. Privatleute und Unternehmen unterstützen die Organisatoren mit Geld- und Sachspenden.

Bedürftige in Hannover sind am kommenden Sonntag zu einer Weihnachtsfeier mit Festmenü ins Hannover Congress Centrum eingeladen. Erwartet werden nach Veranstalterangaben bis zu 700 Erwachsene und rund 400 Kinder. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken, Basteln und einen Weihnachtsmann-Auftritt. Die Gäste können sich kostenlos die Haare schneiden lassen und in einer Kleiderkammer mit Winterkleidung und Schuhen eindecken.

dpa