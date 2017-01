Eine Hanfpflanze. © Patrick Pleul/Archiv

Indoor-Plantage für Cannabispflanzen in Bissendorf entdeckt

Die Polizei hat in einer ehemaligen Süßmosterei in Bissendorf im Landkreis Osnabrück eine Cannabis-Indoor-Plantage entdeckt. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, fanden die Ermittler in einem rund 160 Quadratmeter großen Kellerraum eine professionelle Ausstattung für den Anbau von Cannabispflanzen sowie Pflanzenreste.